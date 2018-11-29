В НАТО отреагировали на призыв Порошенко отправить военные корабли в Черное море

В НАТО заявили, что уже имеют мощное присутствие в Черноморском регионе

Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко, в котором он призвал Североатлантический альянс отправить боевые корабли в Черное море.

По словам пресс-секретаря НАТО, Альянс уже имеет мощное присутствие в Черноморском регионе, сообщает Associated Press.

Лунгеску заявила, что корабли НАТО на рабочей основе проводят патрулирования и учения в Черном море и отметила, что они провели там 120 дней в этом году, что больше, чем в 2017 году.

Она отметила, что ряд стран-членов НАТО проводят патрулирование и наблюдение в воздухе, а такие страны, как Болгария, Румыния и Турция разместили свое военное оборудование.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что визит нескольких кораблей НАТО в Черное море может быть одним из возможных вариантов поддержки Украины во время агрессии России в Керченском проливе.

В свою очередь правительство Германии отказался отправить немецкие военные корабли в Черное море.