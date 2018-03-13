В НАТО отреагировали на отравление российского экс-шпиона в Британии

НАТО находится в контакте с Лондоном по расследованию отравления бывшего шпиона из РФ Скрипаля

НАТО поддерживает контакт с Лондоном по делу о расследовании отравления в британском Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Столтенберга, факт отравления "вызвал серьезное беспокойство" у стран альянса, поскольку Великобритания является его "чрезвычайно важным партнером".

"Использование нервно-паралитического вещества является ужасающим и неприемлемым актом. Великобритания является чрезвычайно важным союзником, и этот инцидент вызывает крайнее беспокойство НАТО. Альянс находится в тесном контакте с властями Соединенного Королевства по этой проблеме", - отметил генсек НАТО.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери.

Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии. По предварительным данным, они подверглись воздействию отравляющего вещества нервно-паралитического действия.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед членами британского парламента, заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля.

По словам премьера, Скрипаль и его дочь отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в СССР в 1970-х годах. Мэй добавила, что разработкой этого вещества занимались военные в рамках программы Новичок.