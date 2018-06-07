В НАТО отклонили намерение Катара стать полноценным членом Альянса

Североатлантический альянс отклонил заявление Катара о желании получить полноценное членство в НАТО, передает Gulf News.
Официальный представитель Альянса пояснил, что кроме членов-основателей США и Канады, НАТО открыто только для европейских стран.
"В соответствии со статьей 10 Вашингтонского договора, только европейские страны могут стать членами НАТО", - заявил представитель.
Одновременно в НАТО заявили, что считают Катар "важным и старым партнером Альянса".
Напомним, ранее Катар заявил о стремлении вступить в НАТО.
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