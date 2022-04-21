Некоторые в НАТО хотят, чтобы война в Украине продолжалась — глава МИД Турции

21 апреля, 01:55
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Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу (Фото:twitter.com/MevlutCavusoglu)

Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу (Фото:twitter.com/MevlutCavusoglu)

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Некоторые страны-члены хотят, чтобы война в Украине продолжалась, чтобы Россия еще больше ослабла.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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Он отмечает, что Турция не думала, что война России против Украины будет продолжаться так долго после состоявшихся 29 марта переговоров в Стамбуле.

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«Но после встречи министров иностранных дел НАТО создалось впечатление, что… в странах-членах НАТО есть те, кто хочет, чтобы война продолжалась. Пусть война продолжается, а Россия ослабевает», — утверждает Чавушоглу.

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Турецкий дипломат также прокомментировал возможность встречи российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган постоянно контактирует с ними обоими.

«Президент Эрдоган будет снова говорить с лидерами в ближайшие дни. Я разговаривал сегодня с (главой МИД РФ) Лавровым и (министром иностранных дел Украины) Кулебой вчера», — добавил Чавушоглу.

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Он добавляет — встреча Путина и Зеленского в Турции все еще возможна: «В принципе, они оба говорят положительно о том, чтобы собраться вместе, когда будут соответствующие условия».

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   НАТО Российская агрессия МИД Турции Война России против Украины

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