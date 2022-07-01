«Недостаточно сил»: в НАТО не видят военной угрозы со стороны РФ для Молдовы

1 июля, 13:06
В то же время в НАТО считают, что Кремль будет пытаться дестабилизировать ситуацию в регионе (Фото:Reuters / Pascal Rossignol)

В то же время в НАТО считают, что Кремль будет пытаться дестабилизировать ситуацию в регионе (Фото:Reuters / Pascal Rossignol)

В Североатлантическом альянсе сомневаются, что РФ на сегодняшний день может представлять серьезную угрозу для Молдовы.

Об этом в интервью Moldova 1 заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане.

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По его словам, у кремлевского режима сейчас недостаточно сил для начала новой военной операции.

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«Сейчас у Молдовы нет причин беспокоиться. У России нет для этого военных ресурсов», — считает Джоане.

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https://www.youtube.com/embed/uRr8h9PqqrY

При этом он добавил, что это не значит, будто российский диктатор Владимир Путин не будет пытаться дестабилизировать ситуацию в регионе в ответ на получение Молдовой наряду с Украиной статуса кандидата в члены Европейского союза.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   НАТО Российская агрессия Молдова Приднестровье Российские военные провокации Война России против Украины

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