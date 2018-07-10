10 июля 2018, вторник

В НАТО не готовы к переговорам о членстве Украины - посол Канады

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Вопрос о вступлении Украины в НАТО пока не актуален
Фото: president.gov.ua

Вопрос о вступлении Украины в НАТО пока не актуален

В НАТО пока не готовы начинать переговоры с Украиной о получении членства в Североатлантическом альянсе, заявил посол Канады в Украине Роман Ващук.

Об этом он заявил накануне саммита НАТО в Брюсселе, который состоится 11-12 июля, передает УНИАН.

"Я думаю, что, к сожалению, чувства политического реализма указывают, что ответом на ваш последний вопрос является "нет", не на этом саммите, и не в нынешних обстоятельствах", - подчеркнул канадский дипломат.

По его словам, первоочередной вопрос, который будет поднят на саммите в Брюсселе, это единство внутри Альянса.

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