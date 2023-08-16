Глава канцелярии Столтенберга назвал ошибкой свои слова о возможном вступлении Украины в НАТО в обмен на территории 16 августа, 17:07 Стиан Йенссен (Фото:скриншот видео / Den norske Atlanterhavskomité / YouTube)

Руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен назвал ошибкой свои заявления о том, что Украина могла бы стать членом Альянса в случае территориальных уступок стране-агрессору России.

«Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО», — заявил Йенсен накануне.

В МИД Украины назвали такие заявления неприемлемыми и отметили, что они только играют на руку агрессору.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что отказ от территорий «в обмен» на зонтик НАТО будет означать перенос войны на другие поколения и уничтожение международного права.

В комментарии норвежской газете VG в среду, 16 августа, представитель НАТО уточнил, что его заявление «было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего в Украине» и он «не должен был так говорить».

«Это была ошибка», — сказал он.

Представитель НАТО добавил, что Украине «обязательно нужны надежные гарантии безопасности», чтобы после окончания войны она не повторилась, а также подчеркнул, что Украина сама должна решать, на каких «условиях» могут происходить переговоры и о чем можно «договариваться» со страной-агрессором.

«Если, и я подчеркнул, если вы дойдете до момента, когда можно будет вести переговоры, военная ситуация на месте, кто что контролирует, будет абсолютно ключевой, и обязательно окажет решающее влияние на то, как будет выглядеть возможный исход этой войны. Именно по этой причине крайне важно, чтобы мы поддерживали украинцев тем, что им нужно», — также заявил Йенссен.

Президент Владимир Зеленский не раз подчеркивал, что Украина не согласится на замороженный конфликт, никогда не пойдет на территориальные уступки и освободит все свои территории, временно захваченные российскими оккупантами. Он также говорил, что Украина получит приглашение в НАТО после окончания войны.