В НАТО готовы годами поддерживать Украину в войне с Россией — Столтенберг
Йенс Столтенберг во время пресс-конфренции в Брюсселе, 28 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Johanna Geron)
Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов годами поддерживать Украину и помочь нашей стране перейти на современное западное вооружение. Об этом сообщает Reuters.
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Столтенберг заверил, что Запад продолжит оказывать «максимальное давление» на российского диктатора Владимира Путина, чтобы тот прекратил полномасштабное вторжение в Украину.
«Союзники по НАТО готовятся оказывать поддержку в течение длительного периода времени, а также помочь Украине перейти от старой техники советских времен к более современным вооружениям и системам стандарта НАТО, что также потребует дополнительной подготовки», — сказал генсек Альянса.
По его мнению, не исключено, что война России против Украины затянется и продлится «месяцы и годы».
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина перешла в новую фазу — перевода Вооруженных Сил на оружие НАТО:
«Мы перешли в принципиально новую фазу, о которой даже никто не мечтал — перевод Вооруженных Сил Украины на натовское оружие, на натовский стандарт. И это уже происходит».
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