В НАТО готовы годами поддерживать Украину в войне с Россией — Столтенберг 28 апреля, 17:31 Цей матеріал також доступний українською Йенс Столтенберг во время пресс-конфренции в Брюсселе, 28 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов годами поддерживать Украину и помочь нашей стране перейти на современное западное вооружение. Об этом сообщает Reuters.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Столтенберг заверил, что Запад продолжит оказывать «максимальное давление» на российского диктатора Владимира Путина, чтобы тот прекратил полномасштабное вторжение в Украину.



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«Союзники по НАТО готовятся оказывать поддержку в течение длительного периода времени, а также помочь Украине перейти от старой техники советских времен к более современным вооружениям и системам стандарта НАТО, что также потребует дополнительной подготовки», — сказал генсек Альянса.



По его мнению, не исключено, что война России против Украины затянется и продлится «месяцы и годы».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина перешла в новую фазу — перевода Вооруженных Сил на оружие НАТО:

«Мы перешли в принципиально новую фазу, о которой даже никто не мечтал — перевод Вооруженных Сил Украины на натовское оружие, на натовский стандарт. И это уже происходит».

Мы уже перешли на натовское оружие и не вернемся к советскому – Алина Фролова https://www.youtube.com/embed/37TXR_c391M

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