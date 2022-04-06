Возможны ли уступки Путину? НАТО заявляет, что Украина сама примет решение о мирном соглашении с Россией — но в определенных пределах — WP 6 апреля, 19:16 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Российская и украинская делегации на переговорах в Стамбуле 29 марта (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Западные сторонники Украины обещают уважать решение Киева при подписании мирного соглашения с Россией — но в определенных пределах, так как на карту поставлены вопросы глобальной безопасности.

НВ публикует перевод статьи Washington Post о том, какие компромиссы страны НАТО готовы поддержать, а какие — нет, и почему.

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Вопрос глобальной безопасности

Западные сторонники Украины пообещали уважать решения Киева в любом урегулировании, направленном на прекращение войны с Россией, но поскольку на карту поставлены более серьезные вопросы глобальной безопасности, есть пределы тому, сколько компромиссов некоторые члены НАТО поддержат для достижения мира.

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Вопрос о том, как положить конец боевым действиям и поддержать Украину, станет одной из самых острых дискуссий на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, которая начнется в среду, 6 апреля. Соединенные Штаты и их союзники заявляют, что Украина должна принимать окончательное решение, так как она защищает себя сама, и что ее не следует подталкивать к компромиссам или поощрять воевать дольше, чем она бы хотела.

Но решения Киева — и любые уступки, на которые может пойти президент Владимир Зеленский, — помогут определить, будет ли Кремль наказан или воодушевлен, и страны, которые имеют территориальные амбиции по отношению к своим соседям, такие как Китай, будут наблюдать за результатом. По мнению политиков и аналитиков Альянса, некоторые союзники по НАТО особенно переживают по поводу уступки территории Украины России и создания видимости победы президента России Владимира Путина.

Позиции разных стран НАТО

В то время как представители администрации Байдена по-прежнему скептически относятся к тому, что переговоры украинского правительства с Россией приведут к быстрой договоренности, чиновники говорят, что они рассматривают вопрос о том, как урегулирование — или любое прекращение боевых действий, каким бы оно ни было, — повлияет на безопасность стран НАТО.

«Мы считаем, что наша работа — поддерживать украинцев. Они поставят военные задачи. Они поставят цели за столом переговоров. И я совершенно уверен, что они добьются успеха в достижении этих целей, и мы предоставим им все возможные инструменты, чтобы помочь им добиться этого успеха. Но мы не собираемся определять исход этого для украинцев», — заявил на этой неделе советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Некоторые европейские страны, особенно бывшие коммунистические, с горькими воспоминаниями о российском вторжении или оккупации, особенно нервничают по поводу того, как будет развиваться конфликт, считая себя следующими в списке целей Кремля. Если Путин почувствует, что получил выгоду от вторжения, завоевав территории, политические уступки или другие выгоды, он может в конечном итоге попытаться сделать то же самое с другими соседями, говорят политики.

В результате украинцы оказываются вовлечены в более широкую борьбу от имени Европы, говорят лидеры НАТО.

«Надеюсь, они будут твердыми, как сталь. Я поддерживаю максимальную военную поддержку и максимальные санкции. Россия должна проиграть, а преступники должны предстать перед судом», — заявил в интервью министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Для некоторых в НАТО лучше, чтобы украинцы продолжали сражаться и умирать

Даже обещание Украины не вступать в НАТО — уступка, которую Зеленский сделал публично, — может вызвать беспокойство у некоторых соседей. Это приводит к неловкой реальности: для некоторых в НАТО лучше, чтобы украинцы продолжали сражаться и умирать, чем достичь мира, который наступит слишком рано или слишком дорого обойдется Киеву и остальной Европе.

«У многих из нас есть, и это абсолютно человечно, желание видеть, чтобы война закончилась как можно скорее, чтобы люди не страдали, не умирали, и чтобы не было бомбежек. Существует неприятная дилемма. Проблема в том, что если она закончится сейчас, то у России будет своего рода время перегруппироваться, и она возобновится, под тем или иным предлогом. Путин не собирается отказываться от своих целей», — сказал высокопоставленный европейский дипломат, который, как и другие, говорил на условиях анонимности, чтобы откровенно говорить о деликатных вопросах безопасности.

Хотя американские чиновники заявляют, что не пытаются заставить Украину заключить сделку, переговоры были частой темой в регулярных дискуссиях между госсекретарем Энтони Блинкеном и его украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Блинкен предоставил неофициальную информацию о переговорах во время этих звонков. Кулеба отправится в Брюссель, чтобы присоединиться к встречам НАТО на этой неделе.

По словам Салливана, представители Белого дома также «почти ежедневно контактируют» с командой Зеленского по поводу переговоров.

У украинцев есть своя сила: Зеленский был готов критиковать своих западных сторонников, когда чувствовал, что они недостаточно делают, чтобы помочь ему. Если он заявит публично о любой попытке оказать на него давление, чтобы он принял соглашение или отказался от него, эта попытка может иметь неприятные последствия. А поскольку воюют украинцы, они не так подвержены давлению Запада, как могли бы быть более слабые страны.

Смягчение санкций против РФ — отдельный вопрос

Если Украина и Россия согласятся на мирное урегулирование, перед Вашингтоном и Евросоюзом встанет отдельный вопрос о том, предлагать ли Кремлю смягчение санкций. Некоторые политики говорят, что ответ не автоматический.

«Это немного сложно для США и других союзников. … Они не хотят, чтобы результатом переговоров стало что-то невыполнимое», — сказал Александр Вершбоу, бывший заместитель генерального секретаря НАТО. «Если украинцы согласятся на сделку, которая предполагает территориальные уступки, это может быть достаточно хорошо для Украины в некоторых обстоятельствах, в зависимости от того, что еще они получат, но это может стать плохим прецедентом с точки зрения дальнейшей легитимации изменения границ силой и жестоким, грабительским завоеванием, как это делают россияне во многих частях Украины».

Сами члены НАТО, похоже, не едины в том, насколько прямую угрозу Россия представляет для Альянса, при этом чиновники в Париже, Берлине и других местах более склонны, чем их союзники в Восточной Европе, считать, что цели Путина не пересекают границ НАТО. По словам французских официальных лиц, президент Франции Эммануэль Макрон, которому в этом месяце предстоит столкнуться со все более популярной ультраправой противницей на выборах Марин Ле Пен, с начала года разговаривал с Путиным не менее 16 раз, пытаясь предотвратить или положить конец конфликту. В прошлом Ле Пен придерживалась пророссийских взглядов.

Страны, которые ближе к войне, убеждены, что на карту поставлено больше.

«Это серьезная проблема для нас. Расколотый, фрагментированный, замороженный конфликт в Украине — это очень плохо для нас. Активные отношения Украина-НАТО имеют решающее значение для Черноморского региона. Если они будут нарушены, у нас возникнет проблема беспрепятственного присутствия россиян и необходимость еще более сильного присутствия союзников по НАТО», — сказал высокопоставленный дипломат из страны, граничащей с Украиной.

По словам аналитиков и политиков, на данный момент расчеты в пользу урегулирования путем переговоров, похоже, не оправдываются, несмотря на некоторый позитивный шум после обсуждений на прошлой неделе между Украиной и Россией. Поскольку Россия отступает из Киева и других городов, украинцы чувствуют, что инициатива на их стороне. А известия о зверствах под оккупацией России в Буче, Лоцкино и других местах затрудняют для Киева уступку хотя бы пяди территории, поскольку теперь есть опасения за судьбу украинских граждан под какой-либо российской властью.

«Кто мы такие, чтобы говорить украинцам, что делать? Как мы можем представить себе ситуацию, когда, учитывая все разрушения, все массовые убийства, мы просто говорим: «Хорошо, все в порядке», — сказала Натали Точчи, глава Итальянского института международных отношений и советница политиков ЕС в Брюсселе.

Кремль тоже, возможно, не сможет отступить, поскольку его граждан постоянно пичкают ложью и пропагандой о том, что происходит на местах, и им говорят, что они побеждают.

«Я не вижу никаких признаков того, что мы хоть сколько-нибудь близки к переговорному решению по этому вопросу. Россияне готовы продолжать делать ужасные вещи в Украине, чтобы заставить украинцев сдаться и Запад отступить, а украинцы готовы сражаться. Я не вижу условий для урегулирования», — сказал Эндрю Вайс, бывший главный советник Белого дома по России, а сейчас вице-президент по исследованиям в Фонде Карнеги.

Хотя чиновники НАТО говорят, что не пытаются диктовать Киеву условия потенциальной сделки, некоторые западные чиновники предоставили Украине анализ вариантов для страны и возможных результатов, связанных с переговорами и войной.

Влияние США на переговоры

Страны Альянса — и особенно Соединенные Штаты, учитывая масштабы их военной помощи Украине — возможно, косвенно, возможно, непреднамеренно, оказали наиболее существенное влияние своими решениями о том, какое оружие они будут или не будут поставлять Украине. Эти решения оказали непосредственное влияние на ситуацию на поле боя и, в свою очередь, на подход украинского правительства к мирным переговорам.​

Украина заявила, что в обмен на согласие отказаться от своих устремлений в НАТО она хотела бы получить юридически обязывающие гарантии безопасности от Соединенных Штатов и других стран, которые бы защитили ее в случае нападения. Официальный представитель США заявил, что с военными США не консультировались о том, как будут выглядеть западные гарантии безопасности для Украины. Чиновник сказал, что высшее военное руководство не очень заинтересовалось такой идеей.

«Похоже, что они хотят того же самого, что и статья V, не будучи страной НАТО, и, вероятно, это будет очень грубый конфликт с международным сообществом», — сказал чиновник, имея в виду основную гарантию коллективной обороны НАТО.

Независимо от того, чем закончится война, Соединенные Штаты планируют пересмотреть свою военную позицию в Европе. До конфликта на континенте находилось более 80 тысяч американских военнослужащих. По словам чиновника, сегодня, с учетом временного развертывания, предназначенного для укрепления восточного фланга НАТО, их насчитывается более 100 тысяч человек.



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