Иран начал ремонт на ядерном объекте в Натанзе после ударов США

Иран начал ремонтные работы на подземном ядерном объекте в Натанзе, вероятно в ответ на недавние авиаудары США.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на спутниковые снимки, сделанные 27 июня.

На изображениях зафиксирована засапанная воронка, которая, по данным аналитиков, могла образоваться в результате удара американских противобункерных бомб типа GBU-57. Также на месте обнаружены временные сооружения и грузовик, что может свидетельствовать об активной фазе ремонта.

Хотя официального подтверждения Тегерана нет, некоторые израильские источники предполагают, что Иран может осуществлять попытки изъятия из объекта обработанного ядерного материала. Сейчас проверить эти данные независимо невозможно.

Кроме того, спутниковые снимки также зафиксировали уничтожение израильскими авиаударами иранского радарного комплекса в провинции Хузестан 21 июня. Указанное оборудование, по информации ISW, было установлено в течение 2023−2024 годов.

Реакция Ирана на удары указывает на сохранение высокого уровня напряжения в регионе на фоне продолжающегося противостояния между Тегераном и союзниками США и Израиля.