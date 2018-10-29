В направлении США отправился еще один караван мигрантов из Центральной Америки

Более 300 мигрантов покинули столицу Сальвадора и отправились к границам Гватемалы

В воскресенье, 28 октября, группа из более 300 мигрантов оставила столицу Сальвадора и отправилась в направлении границы Гватемалы с целью впоследствии добраться США, передает DW.

"Группа состоит преимущественно из мужчин, которые вдохновились примером значительно большего каравана мигрантов из Гондураса и других стран Центральной Америки. Те отправились в путь две недели назад через Гватемалу и смогли попасть на территорию Мексики", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, мигрантам, которые продолжают движение Мексикой в ​​направлении границы США, нужно преодолеть еще около 1600 километров. А мигрантам из Сальвадора надо еще преодолеть 120 км до границы с Гватемалой и 300 км - чтобы добраться до границ Мексики.

Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен призвала мигрантов, которые идут в США, изменить свои планы.

"Вас сюда не пропустят... Есть только один путь миграции в эту страну: законный", - заявила Нильсен.

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Напомним, караван мигрантов покинул Гондурас 18 октября. Сначала в нем было 4 тысячи человек. Однако вскоре, по данным СМИ, их число возросло до 10 тыс человек.

Полиция Гондураса, Гватемалы и Мексики пыталась остановить беженцев, но у нее ничего не получилось, и караван продолжил свое движение к американской границе.