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В Нацразведке США заявили, что угроза ИГИЛ не исчезла

Сегодня, 20:21
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EPA

Дэн Коутс

Директор Национальной разведки Дэн Коутс заявил, что террористическая группировка Исламское государство до сих пор насчитывает тысячи боевиков,  представляющих серьезную угрозу на Ближнем Востоке.

Об этом он заявил во вступительной речи на слушаниях в комитете Сената США по делам разведки.

По его словам, джихадисты, которые несколько лет тому контролировали часть Сирии и Ирака, а ныне - небольшие сирийские территории, будут использовать любое послабление контртеррористического давления, чтобы "возродиться".

"Пока ИГИЛ близок к территориальному поражению в Ираке и Сирии, группировка вернулась к партизанской войне, продолжая планировать атаки и управлять своими сторонниками по всему миру", - заявил Коутс.

В 2014 году ИГИЛ провозгласил "халифат", который достигал размеров Великобритании. К настоящему моменту террористы ИГИЛ потеряли почти всю территорию своего "халифата" в Ираке и Сирии.

Напомним, что в декабре 2018 года США объявили о выводе американских войск из Сирии. Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками ИГИЛ  в Сирии.

Теги:   США Дэн Коутс Исламское государство ИГИЛ

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