В начале российского вторжения у Украины было ресурсов максимум на 2−2,5 месяца активных боев — Резников 5 сентября, 20:40 Алексей Резников (Фото:mil.gov.ua)

Самой главной проблемой после 24 февраля 2022 для Украины было оружие. На тот момент ресурсов хватало на 2−2,5 месяца активных боев, после этого армия «физически закончилась бы».

Об этом говорится в отчете Алексея Резникова за 22 месяца работы в должности министра обороны Украины.

«После 24 февраля острейшая проблема, которую пришлось решать, — это оружие. По оценке Генерального штаба, ресурсов Сил обороны должно было хватить на 2−2,5 месяца интенсивных боев. После этого наша армия физически закончилась бы. Мы добывали все, что было возможно и невозможно», — заявил Резников.

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По его словам, за 18 месяцев для Сил обороны приобретено, изготовлено по заказу Минобороны и получено в качестве международной технической помощи: более 7 млн артиллерийских снарядов, мин, выстрелов к танкам и РСЗО. Более 4,5 тыс. артиллерийских систем и минометов. Около 3,5 тыс. систем защищающих наше небо — от ПЗРК до Patriot. Более 6,5 тыс. танков, бронетехники и бронемашин. Более 2 тыс. грузовиков. Большое количество стрелкового оружия, радаров, инженерной техники, различных типов ракет, вертолетов, эвакуационных машин и многое другое.

Также подготовку за границей прошли более 70 тысяч украинских воинов. Сейчас украинские пилоты, инженеры и техники овладевают современными западными самолетами.

«По состоянию на сегодняшний день Украина получила физически или в виде обязательств военной помощи на сумму около $100 млрд», — отметил Резников.

«За время каденции мы с командой отработали более 160 официальных международных мероприятий, не считая множества выступлений для разных аудиторий и неформальных контактов», — говорится в сообщении.

Резников подчеркнул, что за полгода не только обеспечили армию, но и создали резерв в 200 тыс. бронежилетов и более 120 тыс. шлемов.

Поставлено более 1,2 млн комплектов зимней формы и 2,5 млн летней и многое другое. «Одним словом — мы выжили как государство и нация. И начали воплощать план нашей победы», — подчеркнул он.