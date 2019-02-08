В Мюнхене подтвердили отказ Макрона посетить конференцию по безопасности
Сегодня, 01:09
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Руководство Франции проинформировало организаторов Мюнхенской конференции по безопасности о том, что президент Эмманюэль Макрон не посетит мероприятие в 2019 году.
Об этом передает DPA.
Сообщается, что о решении Макрона организаторы конференции узнали еще 1 февраля.
Причины отмены визита не сообщаются.
Ранее об отмене визита Макрона сообщило издание Suddeutsche Zeitung.
По мнению издания, отказ Макрона может быть связан с трениями между Парижем и Берлином по вопросу газопровода Северный поток-2.