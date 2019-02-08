Фоззи
Алита: Матрица для средних классов
Иван Яковина
7 февраля: Полный перезапуск Америки
Ярослав Грицак
Дело не в кандидатах, а в системе
Олег Шама
Бандера таки жив!
Спецтема: Выборы президента Украины

В Мюнхене подтвердили отказ Макрона посетить конференцию по безопасности

Сегодня, 01:09
95
Цей матеріал також доступний українською

ЕРА

Эмманюэль Макрон не посетит конференцию

Руководство Франции проинформировало организаторов Мюнхенской конференции по безопасности о том, что президент Эмманюэль Макрон не посетит мероприятие в 2019 году.

Об этом передает DPA

Сообщается, что о решении Макрона организаторы конференции узнали еще 1 февраля.

Причины отмены визита не сообщаются.

Ранее об отмене визита Макрона сообщило издание Suddeutsche Zeitung.

По мнению издания, отказ Макрона может быть связан с трениями между Парижем и Берлином по вопросу газопровода Северный поток-2.


Теги:   Эммануэль Макрон Мюнхенская конференция по безопасности

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Политика

Вчера, 14:10

article_img
Отстранение Супрун: шесть полномочий, которых cуд лишил суд главу Минздрава
Геополитика

Вчера, 18:50

article_img
"Нереалистично". Украина может не получить План действий по членству в НАТО до конца года – вице-премьер-министр
Политика

Вчера, 11:57

article_img
Рада одобрила изменения в Конституцию о стратегическом курсе в ЕС и НАТО

Выбор редакции

Компании/Рынки

Вчера, 08:24

article_img
Наличные, переводы и пенсии. Как будет работать монетизация субсидий
IT-индустрия

Вчера, 07:00

article_img
Как в Китае решили победить коррупцию с помощью искусственного интеллекта
Культура

Вчера, 18:17

article_img
По версии IndieWire. Украинский триллер о Голодоморе вошел в Топ-10 самых ожидаемых фильмов Берлинале

ТОП-3 мнений

Мирослав Маринович - фото
Мирослав Маринович
Почему я буду голосовать за Петра Порошенко
33418
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Индекс отчаяния Владимира Зеленского
18076
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Стране нужны еб***е
17501
Зоя Казанжи - фото
Зоя Казанжи
Как так вышло, что страна повелась на Зеленского?
33970
Мирослав Маринович - фото
Мирослав Маринович
Почему я буду голосовать за Петра Порошенко
33418
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Индекс отчаяния Владимира Зеленского
18076
Зоя Казанжи - фото
Зоя Казанжи
Как так вышло, что страна повелась на Зеленского?
33970
Мирослав Маринович - фото
Мирослав Маринович
Почему я буду голосовать за Петра Порошенко
33418
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Что показал скандал с Зеленским
32824