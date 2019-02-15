В Мюнхене открывается международная конференция по безопасности Сегодня, 11:21 146 Цей матеріал також доступний українською EPA Конференция пройдет с 15 по 17 февраля в отеле Bayerischer Hof EPA

В пятницу, 15 февраля, в Мюнхене открывается 55-я конференция по безопасности.

Как сообщает DW, в этом году на конференцию, которая пройдет с 15 по 17 февраля в отеле Bayerischer Hof, приедут около 40 руководителей государств и правительств и около 100 министров.

Среди них - канцлер Германии Ангела Меркель, вице-президент США Майк Пенс и российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент Франции Эммануель Макрон отказался от участия конференции из-за напряженной внутриполитической ситуации в стране.

Когда политики прибудут в Мюнхен, вместе с программой конференции они получат "Мюнхенский отчет по безопасности" - 100-страничный доклад о главных темах и настроения для дискуссии относительно ситуации в мире.

Как пишет в докладе председатель конференции Вольфганг Ишингер, сейчас "начинается новое время борьбы за власть между США, Китаем и Россией, которая сопровождается определенным властным вакуумом в либеральном мировом порядке".

Украина в отчете упоминается как одна из стран, которая уже испытала на себе "геополитическое соперничество, разворачивается между Россией и Западом", и "больше всего пострадала" от разрушения политического строя в Европе, который образовался после окончания "холодной войны".

Раздел отчета, посвященный Восточной Европе, объединяет в одну группу Украину, Грузию, Армению, Азербайджан, Беларусь и Молдову, называя их регионом нестабильности.

Поскольку некоторые из этих стран не получили четкой перспективы вступления в НАТО и ЕС, они находятся "в подвешенном состоянии" с точки зрения безопасности и будущее в целом.

В отчете отмечается, что в ближайшей перспективе сближение России и Запада, а значит и "облегчение" для стран региона, выглядит маловероятным.

Президент Украины Петр Порошенко 15-16 февраля также прибудет с рабочим визитом в Германию для участия в конференции по безопасности.

Порошенко выступит в рамках сессии на тему "Безопасность в Восточной Европе", а также проведет ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами и руководителями международных организаций.

Мюнхенская конференция по безопасности – ежегодная конференция, проводимая в Мюнхене с 1962 года. Финансируется правительством Германии.

