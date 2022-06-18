В МВС оценили вероятность вторжения Беларуси в Украину 18 июня, 17:17 Цей матеріал також доступний українською Белорусский и российский диктаторы Александр Лукашенко и Владимир Путин во время встречи в Сочи 23 мая (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS)

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко назвал маловероятным, что белорусская армия самостоятельно, без россиян, может начать наступление на украинские территории.

«Мы знаем о том, что сейчас белорусы проводят учения, но в то же время пока мы не видим концентрации российских войск, которые могли бы начать атаку на Украину, — то ли на Киевщину, то ли на западные регионы Украины. Пока это — учения Беларуси. Говорить о том, что белорусская армия самостоятельно, без РФ, может приступить к таким действиям, честно говоря, это очень маловероятно», — передает его заявление в эфире украинских телеканалов Укринформ.

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Денисенко добавил, что концентрации белорусских войск на границе с Украиной недостаточно для того, чтобы начать условное полномасштабное наступление на Киев.

«Поэтому с этой точки зрения пока говорить о том, что белорусы вступают в эту войну своими вооруженными силами, — это вероятность очень низкая», — сказал он.

Советник министра внутренних дел уточнил, что концентрации войск Беларуси на границе недостаточно для того, чтобы начать любое наступление на украинские территории.

Отвечая на вопрос о деятельности ДРГ, он отметил, что эти ДРГ фиксируются по всей территории Украины, а не только на белорусском направлении.



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