Полноценное вступление Беларуси в войну маловероятно — советник главы МВД Украины 12 июля, 11:29 В настоящее время в Беларуси проводят военные «учения» вблизи границ с Украиной (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь/Facebook)

Советник главы МВД Ростислав Смирнов заявил, что в настоящее время полноценное вступление Беларуси в войну против Украины маловероятно.

«Вход Беларуси в войну просто невероятно маловероятен. Но мы там (возле границы с Беларусью — ред.) действительно держим войска, потому что не можем полностью отбросить этот фактор», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, если взять много факторов, в частности, войска, вооружение и тому подобное, «то абсолютно никаких рисков вхождения со стороны Беларуси нет».

Ранее Беларусь объявила о начале «мобилизационных учений» у границы с Украиной. Изначально они должны были продлиться со среды, 22 июня по пятницу, 1 июля, но их продлили.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские власти не ожидали нападения с территории Беларуси, а представители соседней страны до последнего уверяли, что ничего подобного не произойдет.



В конце мая в минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также захвативший власть в Беларуси режим Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка.



Британская разведка считает, что Лукашенко балансирует между поддержкой войны РФ против Украины и желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, украинского ответного удара и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.

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