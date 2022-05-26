Беларусь будет проводить «учения» вблизи границы с Украиной, чтобы сдерживать переброску ВСУ на Восток — МВД 26 мая, 14:54 Цей матеріал також доступний українською Беларусь заявила о «учениях» на границе с Украиной (Фото:www.mil.by)

Белорусская армия будет проходить «учения» вблизи границы с Волынской областью, чтобы сдерживать переброску украинских войск на Восток.

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Об этом заявил советник главы МВД Украины Виктор Андрусив.

"Мы не можем игнорировать эту угрозу, поэтому вынуждены удерживать сильные группировки на этом направлении. Сама же армия Беларуси слабая, непрофессиональная и немотивирована. Надо учитывать, что белорусы — это нация, которая почти никогда не воюет. У них даже гимн начинается со слов, что они мирные люди», – заявил он.



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По словам Андрусива, среди мирных людей в Беларуси есть те, кто находится на стороне Украины.

«Для нас важно, что партизанское движение есть в Беларуси. В первые месяцы войны действительно было несколько важных операций, в том числе взрывали железнодорожные пути. Ожидать чего особенного пока нет оснований. Путин фактически аннексировал Беларусь, точнее Лукашенко. Это и объясняет ту ситуацию, которая сейчас», — сказал он.

4 мая в Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил быстрого реагирования. 10 мая начался второй этап учений.

5 мая Лукашенко, ставший союзником РФ в ее войне против Украины, заявил, что боевые действия слишком затянулись.

Российские военные и танки наступали на север Украины с территории Беларуси, также там размещены установки, с которых по территории Украины запускаются ракеты. Россия использует белорусские аэродромы для военных самолетов, инфраструктуру и больницы.

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