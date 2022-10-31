«Создание опасных мифов». МВД назвало фейком информацию о канале контрабанды украинского оружия в Финляндию 31 октября, 15:34 В МВД назвали фейком информацию о канале контрабанды украинского оружия в Финляндию (Фото:REUTERS/George Frey)

МВД Украины, комментируя информацию в СМИ о том, что преступные группировки якобы переправляют в Финляндию оружие, предназначенное для Украины, заявили, что кремлевские пропагандисты провоцируют создание выдумок о происходящих в Украине процессах.

«Кремлевские пропагандисты охотно провоцируют создание опасных мифов и выдумок о происходящих в Украине процессах», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что пропаганисты охотно пользуются плодами труда иностранных журналистов, которые пользуются непроверенными источниками, слухами из Интернета, нелогичными предположениями, мнениями аффилированных с пророссийскими силами экспертов.

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В МВД добавили, что так происходят настоящие информационные операции путинского режима, чтобы осквернить имидж Украины, прежде всего, в глазах партнеров.

Министерство заявило, что самый свежий пример подобной информационной «многоходовки» именно с таким очевидным прицелом появился в финском СМИ. Речь идет об интервью издания Yle со старшим комиссаром Национального бюро расследования ( Keskusrikospoliisi) Кристером Альгреном.

В МВД заявили, что журналист утверждает, что это должностное лицо говорит о наличии у криминальной полиции Финляндии данных о вероятности попадания оружия, предназначенного для украинских военных, к преступным группировкам в этой стране.

«Более того, в материале указано, что это стрелковое оружие уже в Финляндии, более того, его находили и в других скандинавских странах», — сказали в МВД.

В сообщении украинского министерства сказано, что суть контента в том, что помощь оружием Украине, хоть и является хорошим делом, но она меняет ситуацию безопасности и добавляет работы правоохранителям.

«МВД Украины немедленно официально начало выяснять правдивость изложенных в этом материалов данных у своих финских коллег. Последние отрицали существование фактов изъятия такого оружия украинского происхождения на финской территории», — заявили в МВД.

По информации ведомства, соответствующее возражение уже готовит упомянутое финское издание, ведь есть все основания полагать, что изложенная в статье информация «несколько додумана журналистом и не соответствует словам представителя полиции, у которого брали интервью».

В МВД заявили, что отсутствие информации о существовании подобного канала нелегального «перемещения оружия из Украины» подтвердили и представители правоохранительных органов других стран.

Для проверки приведенных в интервью фактов от МВД Украины послан запрос в Финляндию, Швецию, Данию с помощью коммуникационной системы Европола.

Финская национальная телерадиокомпания Yle со ссылкой на Национальное бюро расследований (NBI) сообщала, что якобы есть признаки того, что преступные группировки нелегально переправляют в Финляндию штурмовые винтовки, предназначавшиеся для Украины. Также стрелковое оружие, которое предназначалось для Украины, якобы нашли в Швеции, Дании и Нидерландах.

В июле спикер Европола Яп Оп Ген Оорт заявил, что расследователи из стран ЕС обнаружили «признаки торговли тяжелым военным вооружением», которое нелегально ввозится из Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя сообщения Европола, заявил, что сообщения о «контрабанде оружия» совпадают по времени с развертыванием масштабной информационной спецоперации России по дискредитации Украины, цель которой — прекращение поставок оружия от союзников.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркивал, что Украина контролирует каждую единицу вооружения, которую использует на поле боя.

Вскоре Европол выступил с официальным заявлением, в котором назвал угрозу контрабанды оружия из воюющей Украины «потенциальной» и подчеркнул, что тесно сотрудничает с украинскими официальными лицами, чтобы уменьшить угрозу незаконного ввоза товаров военного назначения в Европейский Союз.