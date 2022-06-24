Белорусские элиты начали эвакуироваться из Мозыря — СМИ

24 июня, 02:24
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Александр Лукашенко (Фото:Спутник/Микхай Климентьев/Кремлин, REUTERS)

Александр Лукашенко (Фото:Спутник/Микхай Климентьев/Кремлин, REUTERS)

Приближенные к белорусскому диктатору Александру Лукашенко чиновники и предприниматели готовятся к тому, что диктатор все же отдаст приказ об участии своей армии в войне против Украины. Состоятельные лица начали организовывать эвакуацию собственных семей из Мозыря.

Об этом пишет 24 канал со ссылкой на украинские спецслужбы.

22 июня на территорию местного нефтеперерабатывающего завода въехало большое количество вооруженных людей.

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Отмечается, что с территории НПЗ очень активно начали вывозить горючее. Вполне возможно, что такие меры обусловлены опасением белорусского руководства остаться без топлива в случае удара по предприятию.

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Фактическая эвакуация из Мозыря началась после 20 июня. Состоятельные лица начали организовывать эвакуацию собственных семей за границу или на север Белоруси.

Параллельно этим они обеспечили вывоз собственных ценных вещей и драгоценностей.

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На самом же заводе вывоз горючего был зафиксирован 22 июня, когда на территорию НПЗ приехали вооруженные мужчины в темной одежде и с белыми повязками на руках. Кроме того, охрану объекта обеспечивают полицейские.

Подобные меры в спецслужбах связывают не только с вероятным вступлением в войну со стороны Беларуси, но и с тем, что местные элиты понимают последствия. Все знают, что в случае непосредственной агрессии Украина может ударить по нефтеперерабатывающему заводу, складам с боеприпасами, аэродромам и другим местам, которые будут находиться в зоне поражения имеющегося вооружения.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Беларусь Александр Лукашенко Украина-Беларусь Мозырский НПЗ Война России против Украины

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