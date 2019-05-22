В Москве суд оставил под стражей украинских моряков — адвокат
Адвокат Николай Полозов заявил, что апелляционная инстанция Московского городского суда признала законным решение о продлении содержания под стражей восьми пленных украинских моряков.
Об этом правозащитник написал в Facebook.
«Мосгорсуд
Заседания состоялись в закрытом режиме по представлению прокурора.
Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.
На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины. Все они признали себя военнопленными.