В Москве суд оставил под стражей украинских моряков — адвокат Вчера, 22:26 140 Цей матеріал також доступний українською Евгений Эйдер/Facebook Россия незаконно удерживает украинских моряков Евгений Эйдер/Facebook

Адвокат Николай Полозов заявил, что апелляционная инстанция Московского городского суда признала законным решение о продлении содержания под стражей восьми пленных украинских моряков.

Об этом правозащитник написал в Facebook.

«Мосгорсуд 22.05.19 рассмотрел апелляционные жалобы защиты двух четвёрок военнопленных украинских моряков. Постановления Лефортовского районного суда Москвы оставлены без изменения», — написал он.

Заседания состоялись в закрытом режиме по представлению прокурора.

Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины. Все они признали себя военнопленными.