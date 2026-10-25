Об этом он сказал в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

«Сколько захотят наши партнеры, честно говоря, из того объема, который мы будем поставлять на экспорт», — утверждает Новак.

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Он добавил, что «мы можем все поставить».

Дизельная сделка США и России — главное

9 октября президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным договорился о поставках сотен тысяч тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки с целью снижения цен. В тот же день Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало временную генеральную лицензию, действующую до апреля 2027 года и разрешающую поставки дизельного топлива из РФ на мировой рынок.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение США слабым, а глава МИД Польши Радослав Сикорский усомнился в том, что Россия сможет найти дизельное топливо для экспорта, если даже в Москве фиксируют дефицит горючего.

19 октября вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявил, что дизельное топливо из РФ начнет поступать на американский рынок в течение 15−20 дней с момента заключения коммерческих контрактов на поставку. При этом Россия готова увеличить поставки дизельного топлива в США с 500 тыс. тонн до 3,5 млн тонн в месяц, если ее нефтеперерабатывающие заводы будут работать в полном объеме.

Ожидается, что первый танкер Agioi Fanendes с российским дизелем прибудет 7 ноября. Судно было загружено 22 октября в русском балтийском порту Приморск, писало агентство Reuters.