В Москве ответили на заявление Лукашенко о "не братских" странах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Беларусь остаются братскими и союзными государствами.
Об этом сообщает Говорит Москва.
"Конечно, иногда возникают проблемные вопросы. В результате диалога, который запланирован на завтра между президентами Путиным и Лукашенко, как правило, такие вопросы решаются", - добавил Песков.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что между Беларусью и Россией установились партнерские отношения, а не братские.
Ранее между президентами Лукашенко и Путиным вспыхнул спор из-за цены на газ, который глава Кремля предпочел продолжить без присутствия СМИ.