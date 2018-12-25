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В Москве ответили на заявление Лукашенко о "не братских" странах

Сегодня, 14:27
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В Кремле считают все-таки, что у стран братские отношения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Беларусь остаются братскими и союзными государствами.

Об этом сообщает Говорит Москва.

"Конечно, иногда возникают проблемные вопросы. В результате диалога, который запланирован на завтра между президентами Путиным и Лукашенко, как правило, такие вопросы решаются", - добавил Песков.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что между Беларусью и Россией установились партнерские отношения, а не братские.

Ранее между президентами Лукашенко и Путиным вспыхнул спор из-за цены на газ, который глава Кремля предпочел продолжить без присутствия СМИ.

 

Теги:   Дмитрий Песков Александр Лукашенко Владимир Путин

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