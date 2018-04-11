В Москве отрицают бегство Асада в Иран, о котором сообщили арабские СМИ

В Москве настаивают, что Асад Сирию не покидал

Российские власти отрицают бегство в Иран главы сирийского режима Башара Асада после предупреждений Белого дома о возможном силовом ответе на химическую атаку в Восточной Гуте.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексея Чепы, соответствующие сообщения в СМИ являются "слухами", призванными сыграть на "панических настроениях".

"В такой ситуации может быть большое количество различных фейков. Я думаю, что когда ситуация в Сирии была хуже, чем сегодня, и практически правительственные войска контролировали лишь толику территории и не полностью Дамаск, то Башар Асад никуда не уезжал. Сегодня я думаю, что вряд ли это произошло", - цитируют его РИА Новости.

Ранее зарегистрированное в ОАЭ информационное агентство Erem News сообщило, что бойцы иранского Корпуса стражей Исламской революции организовали в режиме секретности эвакуацию в Тегеран Башара Асада с членами его семьи и ближайшим окружением.

Напомним, 7 апреля в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума сирийской провинции Восточная Гута погибли по меньшей мере 70 человек.

Кроме того, воздействию химического оружия подверглись еще более 500 человек.

В свою очередь российские военные утверждают, что химические атаки в Сирии были "инсценированы".

После этого глава Белого дома Дональд Трамп предупредил Россию о предстоящих ракетных ударах по силам режима Асада, который является союзником РФ.

Он также отметил, что российско-американские отношения сейчас "хуже, чем когда-либо".