В Москве отреагировали на подготовку Трампом ракетного удара по Сирии и предупреждение в адрес России

В МИД России отреагировали на анонс президентом США Дональдом Трампом ракетного удара по Сирии.

По словам спикера российского дипломатического ведомства Марии Захаровой, ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства

"Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории", - напчала Захарова в Facebook.

11 апреля Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии в качестве ответа на химическую атаку в городе Дума. В своем твиттере он отреагировал на заявления российских чиновников о том, что Москва готова сбивать ракеты, выпущенные в сторону ближневосточной страны.

"Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и "умные"! Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие!", - написал Трамп.