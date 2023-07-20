В Молдове оштрафовали женщину, которая в советской военной фуражке призывала убивать украинцев 20 июля, 14:01 В прокуратуре заявили, что женщина обратилась к представителям украинского народа, обозвав их «фашистами» (Фото:www.procuratura.md)

Жительницу Молдовы оштрафовали на 25 тысяч леев (почти 1500 долларов) по обвинению в разжигании ненависти и подстрекательстве к насильственным действиям, она призывала убивать украинцев.

Об этом сообщает NewsMaker.

В прокуратуре рассказали, что 30-летняя гражданка Молдовы и Румынии, будучи в гостях у знакомых в Сынжерейском районе, 22 мая 2022 года опубликовала в Tik Tok видео. В нем женщина, надев советскую военную фуражку, заявила, что «украинский народ надо было ликвидировать еще во время Второй мировой войны».

Видео дня

В ведомстве заявили, что женщина обратилась к представителям украинского народа, обозвав их «фашистами» и врала, что их страна «гибнет из-за них».

«То есть продемонстрировала публичное разжигание ненависти и провоцирование вражды с целью унижения национальной чести и достоинства украинского народа», — добавили в прокуратуре.

Прокуроры заявили, что на суде обвиняемая полностью признала вину. Приговор можно обжаловать в течение 15 дней.