«У нас это не запрещено»: в Молдове ответили на возмущение Захаровой из-за протестов возле посольства РФ 20 мая, 12:27 Цей матеріал також доступний українською Власти Молдовы подчеркнули, что ее граждане могут протестовать, где хотят (Фото:NewsMaker)

Власти Молдовы ответили на возмущение спикера российского МИД Марии Захаровой по поводу демонстраций возле посольства РФ в Кишиневе.

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По ее словам, из-за акций протеста против кремлевской агрессии сотрудники диппредставительства «не могут нормально работать».

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В свою очередь спикер парламента Молдовы Игорь Гросу пояснил Захаровой, что, в отличие от россиян, граждане его страны могут свободно выражать свои политические взгляды.

«Дипломаты, привыкните к тому, что в Молдове граждане имеют право на протест. Привыкайте к тому, что в Молдове любой гражданин может протестовать перед парламентом, правительством, президентом и даже перед посольством. Это очень важно. Если это невозможно в вашей стране, то знайте, что в Молдове это может сделать каждый», — цитирует его deschide.md.

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