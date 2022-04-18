«Поддерживает другим путем». Молдова не так оснащена военной техникой, чтобы оказывать помощь Украине — премьер
Наталья Гаврилица (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)
Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что страна не может оказывать Украине военную помощь.
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Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Молдова поддерживает Украину и ее граждан… другим путем — принимая беженцев, предоставляя гуманитарную помощь, соблюдая все международные санкции в области банковско-финансового сектора», — сказала Гаврилица.
По ее словам, сейчас в Молдове остается более 90 тысяч беженцев из Украины.
«Мы оказываем им всю необходимую помощь. Что касается военной помощи, то есть страны, куда более оснащенные (военной техникой) и развитые, у которых есть экономическая и энергетическая возможность, чтобы оказать такую помощь», — сказала она.
Гаврилица не стала отвечать на прямой вопрос о том, был ли запрос на передачу истребителей со стороны Киева или нет.
По данным СМИ, в первые дни полномасштабного вторжения России Украина обращалась в Молдову с просьбой продать или передать истребители МиГ-29, однако получила категорический отказ.
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