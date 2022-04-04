В Молдове 4 апреля объявили днем траура по погибшим в Украине 4 апреля, 00:54 Цей матеріал також доступний українською Моя Санду (Фото:Olivier Douliery/Pool via REUTERS)

4 апреля в Молдове объявили день траура по погибшим в Украине в результате российской агрессии. В стране осудили жестокость по отношению к мирному населению.

Об этом написала в twitter президент страны Мая Санду.

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«Невозможно смотреть на зверства в Буче и других украинских городах. Шокирована жестокостью по отношению к мирному населению. Молдова решительно осуждает эти преступления против человечества, эту незаконную и неспровоцированную войну против Украины. Молдова объявляет завтра день траура по всем погибшим в Украине», — пишет она.

Видео дня

Молдова не присоединилась к западным санкциям против России. Санду указала на энергетическую зависимость Молдовы от России, а также подчеркнула, что не может покинуть страну без природного газа и электричества. « ниради граждан, ни ради 100 тысяч украинских беженцев, 50 тысяч из которых дети».

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