В Молдове 4 апреля объявили днем траура по погибшим в Украине

4 апреля, 00:54
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Моя Санду (Фото:Olivier Douliery/Pool via REUTERS)

Моя Санду (Фото:Olivier Douliery/Pool via REUTERS)

4 апреля в Молдове объявили день траура по погибшим в Украине в результате российской агрессии. В стране осудили жестокость по отношению к мирному населению.

Об этом написала в twitter президент страны Мая Санду.

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«Невозможно смотреть на зверства в Буче и других украинских городах. Шокирована жестокостью по отношению к мирному населению. Молдова решительно осуждает эти преступления против человечества, эту незаконную и неспровоцированную войну против Украины. Молдова объявляет завтра день траура по всем погибшим в Украине», — пишет она.

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https://twitter.com/sandumaiamd/status/1510626811708858371?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1510626811708858371%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2022%2F04%2F3%2F7336938%2F
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Молдова не присоединилась к западным санкциям против России. Санду указала на энергетическую зависимость Молдовы от России, а также подчеркнула, что не может покинуть страну без природного газа и электричества. « ниради граждан, ни ради 100 тысяч украинских беженцев, 50 тысяч из которых дети».

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Молдова Буча Майя Санду Война России против Украины

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