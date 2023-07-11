В Молдове ликвидировали агентурную сеть, работающую в пользу РФ 11 июля, 02:21 Глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы Александр Мустяца (Фото:NewsMaker Moldova/youtube)

В Молдове ликвидировали агентурную сеть, которая занималась шпионажем с целью дестабилизации ситуации в государстве в пользу РФ.

Об этом заявил глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы Александр Мустяца, пишет News Maker.



По данным спецслужб, фигурантами уголовного дела являются граждане Молдовы и РФ. В частности, среди подозреваемых двое россиян.

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«Нам удалось ликвидировать агентурную сеть, причастную к государственной измене и шпионажу. Передано в суд уголовное дело о государственной измене и шпионаже, возбужденное в отношении группы лиц, готовившихся для дестабилизации ситуации в стране», — рассказал Мустяца на пресс-брифинге.

Для этого, добавил руководитель СИБ, в Молдову через неофициальные сети переводов из РФ поступило около 500 тысяч долларов.

После пресс-брифинга руководителя СИБ Молдовы 10 июля ситуацию прокомментировали в посольстве РФ в стране. Российские дипломаты заявили, что «с недоумением» узнали о данном «шпионском скандале» от СМИ.

При этом в заявлении посольства утверждается, что «Россия, в отличие от Запада», якобы уважает суверенитет других государств и не вмешивается в их внутренние дела".

Молдова продолжает осуждать Россию за осуществление полномасштабного вторжения в Украину и ее военные преступления. Кишинев заявил, что РФ не оставила попыток вернуть свое влияние на Молдову и пытается дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию в стране.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что текущие планы России по свержению власти провалились, однако будут новые попытки осуществить этот замысел.