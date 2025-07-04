В Кишиневе проходит саммит Молдова-ЕС, в котором принимают участие фон дер Ляйен и Кошта

В Кишиневе в пятницу, 4 июля, начался саммит Молдова-ЕС , в котором принимают участие руководство страны и Евросоюза. Об этом сообщает молдавское издание Newsmaker .

По данным издания, среди участников саммита глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Издание также отметило, что мероприятие такого формата, посвященное сотрудничеству ЕС с Молдовой, состоится впервые. Ожидается, что на полях саммита стороны обсудят сотрудничество Молдовы с ЕС в условиях войны в Украине, дальнейшие этапы присоединения Молдовы к Европейскому союзу, вопросы безопасности и План экономического роста Молдовы.

Ранее президент Румынии Никушор Дан сообщал, что 4 июля Европейский Союз официально начнет переговоры по вступлению Молдовы в ЕС.

Позже он заявил, что ошибся, когда сказал об открытии первого кластера переговоров о вступлении в ЕС с Молдовой 4 июля.

«Я говорил о документах, с которых начались дебаты. Они были приняты в том виде, в котором были представлены, оба, относительно соответствующих кластеров. Оба, в почти идентичных текстах, говорят о прогрессе, достигнутом обеими странами [Украиной и Молдовой] и рекомендуют открытие кластера. Разница заключается в том, что документ для Молдовы был принят 27 государствами, тогда как документ для Украины был принят 26 государствами», — пояснил президент Румынии.

Также сообщалось, что ЕС рассматривает возможность разделить заявки на вступление Молдовы и Украины. Как заявила еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос, Молдова лучше других стран внедряет реформы, необходимые всем странам — претендентам на членство.