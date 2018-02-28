В Мюнхене из-за санкций отказались заправить самолет главы МИД Ирана

Инцидент произошел в середине февраля, когда иранский министр покидал Мюнхен

В Мюнхене во время проведения международной конференции по безопасности службы аэропорта отказались заправить самолет главы МИД Ирана Джавада Зарифа, сообщает Spiegel.

Инцидент произошел в середине февраля, когда иранский министр покидал Мюнхен. Причиной отказа стали санкции США, нарушить которые опасались поставщики горючего.

Самолет Зарифа заправили только после срочного вмешательства главы Мюнхенской конференции Вольфганга Ишингера, который лично просил Бундесвер и МИД Германии урегулировать вопрос.

В итоге самолет Зарифа был заправлен топливом, находящимся на балансе ВВС Германии.

В начале 2016 года США и Евросоюз отменили ряд санкции против Ирана после того, как МАГАТЭ в своем докладе заявило, что Тегеран полностью прекратил работу над своей ядерной программой.

Однако некоторые из них были сохранены и расширены из-за ракетной программы Тегерана и систематических нарушений прав человека.