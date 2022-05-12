Вызовы, рожденные войной в Украине. Впереди — голод и миграционный кризис. Может ли мир остановить Путина — интервью с Мартыненко 12 мая, 08:28 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Война в Украине и нехватка экспорта зерна могут повлечь за собой продовольственный кризис, который превратится в миграционный, убежден генеральный директор информагентства Интерфакс-Украина Александр Мартыненко. Он предполагает, что по размерам он будет значительно больше, чем кризис с сирийскими беженцами 2015 года, который считается самым большим со времен Второй мировой войны.

Война России против Украины — главные события 12 мая

Есть ли способ остановить голод, который может начаться в результате развязанной российским диктатором войны, и как Владимир Путины хочет шантажировать мир, Мартыненко рассказал в интервью Радио НВ.

Видео дня

— Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина изменила свои цели в войне с Россией. Если раньше мы говорили, что намерены вернуться к позициям, которые были до 24 февраля, то теперь речь идет об освобождении других оккупированных и аннексированных территорий — Донбасса и Крыма. Как это можно оценить? Насколько вероятно замораживание конфликта, о котором тоже говорят на Западе?

— Во-первых, Кулеба говорил об этом с оговоркой: если будет такая возможность у Вооруженных сил Украины, а не как первоочередная задача. Абсолютно естественное заявление: если ВСУ это смогут, то, конечно, это должно быть целью. Что она краткосрочная, я сомневаюсь, но среднесрочная — возможно. Ее обязательно нужно ставить, учитывая еще и то, что никто теперь не знает, в каком виде будет [существовать] Российская Федерация через некоторое время после санкций, после фактического ограничения всех ее действий на внешних рынках.

Относительно замораживания. Я бы не сказал, что это тренд Запада. Это в большей степени пожелания европейских стран, в первую очередь Германии и Франции, по одной простой причине: они прекрасно понимают ( и об этом, кстати, постоянно говорил Зеленский), что продолжение войны будет означать продовольственный кризис в мире. Это правда, особенно в регионах, которые находятся через море от Европы.

И Макрон, и Шольц очень боятся этого процесса, потому что продовольственный кризис перейдет в миграционный, а, как предполагают некоторые эксперты, по размерам он будет значительно больше, чем кризис с сирийскими беженцами, которые очень серьезно ударили по Евросоюзу. Им нужно было очень много заплатить Турции, чтобы она этот кризис как-то смягчал. А теперь платить некому. Если действительно начнется голод, эти люди просто поедут в Европу и поймать их всех в Средиземном море, думаю, будет невозможно.

Понимая это, и Макрон, и Шольц хотели бы приостановить горячую фазу конфликта для того, чтобы в частности Украина могла экспортировать зерно своим покупателям, среди которых и Египет, и другие страны Африки.

Другое дело, насколько это возможно. Это же не зависит от Украины, а в России на это совершенно не согласны — они думают, что еще мало захватили территорий и хотят больше.

Тем не менее, я допускаю, что на каком-то этапе могут возникнуть вопросы прекращения огня и начала переговоров. Другое дело, что есть позиция Запада по поводу недопустимости агрессии и недопустимости снятия санкций до тех пор, пока российские войска находятся на территории Украины, которую они захватили после 23 февраля. А для России главная цель — отменить санкции, потому что они прекрасно понимают, что даже в среднесрочной перспективе в их экономике возникнут серьезные проблемы уже осенью.

— Может ли случиться, что военные действия будут продолжаться, но при этом наши европейские партнеры надавят на Россию, разблокированы порты и Украина сможет экспортировать зерно?

— Думаю, что все прекрасно понимают, что это давление не будет иметь никаких последствий, потому что Путин сейчас находится не в таком состоянии, чтобы реагировать на давление. Можно [предположить] соглашение: мы ( Россия — ред.) вам разблокируем порты, а вы снимете с нас часть санкций. Это возможно. Но на это никто не пойдет, потому что есть красная линия, которую Путин давно перешел и мы это видим по жесткой реакции Запада, в частности, Германии и Франции. Думаю, что это влияние и эти шаги будут совершенно безрезультатными.

— Украина прекратила транзит трети российского газа в Европу из-за того, что мы потеряли контроль над газораспределительной станцией Сохрановка. Понятно, что Газпром не видит препятствий, почему нельзя продолжать транзит. Какие могут быть последствия такого решения?

— Последствия — может быть уменьшен транзит, Западная Европа будет получать меньше газа. Это правильный шаг со стороны Украины, потому что ни в одном соглашении не прописано, что мы не контролируем газораспределительные станции на своей территории, а с ними работаем. В этом транзитном соглашении все прописано: точки входа, кто и что контролирует, а сейчас этого нет, поэтому мы можем спокойно сокращать транзит. Все это понимают. Другое дело, что Европа от этого пострадает — еще один вызов, который родила эта война.

— На российском Интерфаксе появилась новость: суд якобы приостановил процедуру банкротства оператора Северного потока-2 до сентября. В сообщении говорится, что заявителю был предоставлен временный мораторий на выплату кредиторам. Россияне надеются, что можно будет восстановить этот проект?

— Нет. Думаю, что они просто обратились в суд, и суд принял такое решение. Это как мера обеспечения, а не решение по существу. Это не отменяет того, что газопровод, я на 99,9% уверен, работать не будет, хотя бы потому, что это противоречит уже принятым принципам Европейской комиссии и Европы в целом сократить потребление российского газа как можно больше.

Это абсолютно техническая история, думаю, никакой политической составляющей здесь нет. Не будет Северного потока-2, как не будет всех тех контрактов, договоренностей, которые были на словах или не на словах заключены до 24 февраля.

— Россияне долго не могли определиться с тем, что делать с Херсонщиной. Появилось заявление так называемых оккупационных властей о том, что они намерены обратиться к Путину, чтобы включить Херсонскую область в состав России. Представитель диктатора Дмитрий Песков отреагировал: «Решение об обращении к России с просьбой принять Херсонскую область в состав Российской Федерации должны принимать жители этого региона». Что это все значит, по вашему мнению?

— Это означает, что один из вариантов, который Россия сейчас готовит, — проведение 11 сентября этого года (во время единого дня голосования, проходящего в РФ) референдумов в Донецкой, Луганской областях и на территории Херсонской области (которую они захватили и надеются, что она будет под их контролем до сентября) о присоединении к России.

Почему 11 сентября? Это не потому, что будет единый день голосования. Если бы нужно было провести сейчас, они бы его провели в это воскресенье — для них не имеет значения, признают этот референдум или нет. Они покажут картинку из трех участков, а скажут, что приняли участие 90%. Они отложили это на несколько месяцев для того, чтобы торговаться, в частности, с Западом, чтобы они не аннексировали украинскую территорию.

Я почти не сомневаюсь, что никаких разговоров Запад по этому поводу вести не будет. Это угроза — «сделайте нам что-нибудь, а то мы сейчас их всех аннексируем». Проведут они в сентябре [голосование] или нет — мне сложно сказать.

— Насчет шантажа. Почему Путин так сильно недооценивает Запад, коллективный цивилизованный мир?

— Потому что он живет в своем мире, который сам придумал, под который советники написали ему кучу аналитических справок, потому что они знали, что он хочет услышать. Они написали, что «Запад развалится, что он слаб, что они какое-то время будут что-то бормотать, а потом все «съедят». Во-первых, он сам так думает, а во-вторых, ему об этом написали эти записки. Это из той же серии, что они войдут в Украину и через три дня украинская армия побежит сдаваться. Просто мир живет по каким-то одним правилам, а он — по другим.

С другой стороны, никто не ожидал такого вторжения. Честно говоря, реакция Запада, который снова становится коллективным, за исключением одной-двух стран — это новая история, на что мы даже в феврале и надеяться не могли. Тем не менее, поскольку красные линии Россия перешла, Запад снова стал коллективным. Я имею в виду не только традиционный Запад, но и грядущие изменения — Финляндия и Швеция станут странами НАТО, думаю, уже в июне. То есть идут такие тектонические изменения, которых в Москве никто не ожидал, потому что они живут в своих фантазиях.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.