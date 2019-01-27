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В мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста

Сегодня, 12:29
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EPA

27 января отмечается День памяти жертв Холокоста

27 января в мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.

Именно в этот день в 1945 году советские солдаты освободили нацистской концлагерь Освенцим, ставший символом преступлений национал-социализма.

Узниками лагеря Освенцим были 1,1 миллиона человек, примерно один миллион из них были евреями, почти все они погибли. Среди других жертв Освенцима – поляки, цыгане, солдаты Советской армии, а также граждане захваченных нацистами стран Европы.

В Украине жертвами Холокоста стали 1,5 миллиона человек. В годы Второй мировой войны территория Украины стала одним из центров многочисленных преследований по расовому, этническому, национальной принадлежности и массовых казней еврейского населения.

Одной из самых трагических страниц Холокоста в Украине стала трагедия Бабьего Яра, где в 1941 году были казнены около 150 тысяч человек, среди которых были не только евреи, но и цыгане, местные караимы и советские военнопленные.

Объявив в 2005 году 27 января Международным днем ​​памяти жертв Холокоста, Генеральная Ассамблея ООН призвала государства-члены разработать просветительские программы, чтобы последующие поколения сохранили память об этой трагедии с целью предотвращения в будущем актов геноцида и охранять, как памятники истории, места, где происходили массовые убийства евреев.

В Украине на государственном уровне Международный день памяти жертв Холокоста впервые отметили в 2012 году.

Теги:   День памяти жертв холокоста Холокост

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