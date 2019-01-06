В мире насчитывается около 70 млн беженцев и лиц, ищущих убежища - ООН Сегодня, 21:47 65 Цей матеріал також доступний українською На фото: мигранты у берегов Испании

При этом, каждый третий беженец на планете - сириец.

Данные Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев приводит УНИАН.

По состоянию на середину 2018 года в мире насчитывалось 68,8 млн беженцев, вынужденных переселенцев и лиц, ищущих убежища. Это на 300 тыс больше, чем за полгода до того.

Впрочем, количество внутренне перемещенных лиц несколько уменьшилась - с 40 до 39,7 млн человек.

Количество собственно беженцев возросло на 554 тыс человек - до 20,5 млн.

Крупнейшим источником потока беженцев остается Сирия. Некоторые сирийцы возвращаются на родину, а потом снова покидают свою страну. таким образом количество сирийских беженцев возросло на 180 тыс. - до 6,5 млн. Большинство из них живут в Турции (3,6 млн), Ливане (968, 1 тыс.) и Иордании (667,2 тыс.). Получается, что примерно каждый третий беженец на планете - сириец.

Из Афганистана бежали 2,7 млн человек, а из Южного Судана - 2,5 млн.