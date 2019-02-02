В Минобороны сообщили о 12 российских Искандерах неподалеку от границы с Украиной Сегодня, 12:08 709 Цей матеріал також доступний українською EPA Ракеты комплексов Искандер-М могут иметь на вооружении ядерные боеголовки дальностью до 500 километров EPA

В Минобороны рассказали, что в 250 км от границы с Украиной, в Краснодаре, РФ разместила 12 пусковых установок Искандер, способных нести ядерный боезаряд.

Об этом в комментарии УНИАН заявил начальник Управления коммуникаций и печати Министерства обороны Украины Алексей Чернобай.

«В районе населенного пункта Краснодар (250 км до границы с Украиной) развернута ракетная бригада, на вооружении которой находятся ракетные комплексы Искандер-М (12 пусковых установок)», - отметили в Минобороны.

Таким образом, в Минобороны подтвердили данные американских СМИ о развертывании в непосредственной близости от российско-украинской границы такого типа вооружения.

Напомним, 11 декабря 2018 американский телеканал Fox News со ссылкой на спутниковые снимки, сделанные компанией Imagesat International, сообщил, что Россия в Краснодаре развернула ракеты и пусковые установки Искандер.

Ракеты комплексов Искандер-М могут иметь на вооружении ядерные боеголовки дальностью действия до 500 километров.



