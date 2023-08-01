В Минобороны Польши заявили, что беларусские вертолеты нарушили воздушное пространство страны 1 августа, 20:33 Беларусские вертолеты прошли над Беловежей (Фото:SluzbyiObywatel.pl / Twitter)

Министерство обороны Польши вечером во вторник, 1 августа, подтвердило, что два беларусских вертолета нарушили воздушное пространство страны во время «учений».

Обновлено в 21:42. Министерство обороны Беларуси отрицает, что вертолеты режима Лукашенко нарушили воздушное пространство Польши. По версии приспешников кремлевского режима, заявления Польши «надуманы» и «сделаны для оправдания наращивания сил и средств у беларусской границы».

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Как сообщает пресс-служба ведомства, два вертолета пересекли польскую границу в районе Беловежи на очень малой высоте, из-за чего их было сложно обнаружить радиолокационными системами. Из-за этого утром в польской армии говорили, что не зафиксировали нарушения воздушного пространства.

В Минобороны Польши сказали, что режим беларусского диктатора Лукашенко ранее предупреждал об учениях. Глава оборонного ведомства Мариуш Блащак поручил увеличить количество солдат на границе и «выделить дополнительные силы и средства», в том числе боевые вертолеты. Об инциденте уведомили НАТО.

Также в МИД Польши вызовут временного поверенного в делах Беларуси для объяснений.

Ведомство также призвало «ответственно распространять и комментировать информацию», предупредив, что ее могут использовать режимы в России и Беларуси.

Ранее фото беларусских вертолетов публиковала польская волонтерка Элиза Ковальчик. Местные OSINT-аналитики установили, что вертолеты Ми-8 и Ми-24 пролетели над центром Беловежи, их сфотографировали местные жители.

В Оперативном командовании ВС Польши до этого опровергали нарушение воздушного пространства. Подполковник Яцек Горышевский сказал журналистам PAP, что Беларусь предупреждала о работе до трех вертолетов в приграничной зоне и о том, что их полеты «носят учебный характер».

20 июля министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что его страна перебросила часть своих войск к восточной границе после прибытия в Беларусь наемников ЧВК Вагнера. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна поддержит Польшу в случае атаки ЧВК Вагнера из Беларуси.

В МВД Польши не исключили, что страны ЕС, граничащие с Беларусью, могут закрыть границы в случае провокаций со стороны ЧВК Вагнера.



29 июля польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что более сотни боевиков так называемой ЧВК Вагнера направляются к Сувалкскому перешейку — 100-километровому отрезку на участке границы между Польшей и Литвой.



Инфографика: NV

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