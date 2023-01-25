Решение Германии о передаче Украине танков Leopard — вопрос часов или дней — Минобороны Польши 25 января, 12:26 Leopard 2 (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

Об этом сообщает Wirtualna Polska.

По его словам, давление на немцев имеет смысл, потому что вначале они прислали каски и полевые госпитали, потом более тяжелое снаряжение, а теперь, возможно, и Leopard 2.

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«Мы являемся авторами политического давления на ФРГ с самого начала этой войны вместе со странами нашего региона, и крайне важно, чтобы у Германии под влиянием этого политического давления произошло мощное ментальное изменение», — сказал он.

Чиновник подчеркнул, что по законодательству для передачи Leopard армиям других стран требуется согласие Германии, как производителя этой техники, но он не может себе представить, что «Германия будет противиться этому».

Ранее Spiegel сообщал, что Германия передаст Украине, по меньшей мере, роту танков Leopard 2A6. По данным СМИ, Берлин также одобрит поставки в Украину танков Leopard другими странами, в частности Польшей.