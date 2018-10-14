В Минобороны Нидерландов заявили о кибервойне с Россией

Глава Министерства обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что страна находится в состоянии кибервойны с Российской Федерацией.
Об этом сообщает De Telegraaf.
Такой вывод чиновница сделала после ситуации с высылкой российских граждан по подозрению в кибератаках на серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге
Она добавила, что российские спецслужбы пытаются влиять на нидерландскую демократию разными способами, при этом вспомнив вмешательство РФ в выборы президента США в 2016 году.
Напомним, 4 октября спецслужбы Нидерландов сообщили о предотвращении хакерской атаки России против Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), расположенной в Гааге.
Как заявили в Минобороны Нидерландов, еще в апреле Нидерланды выслали четырех россиян, подозреваемых в подготовке хакерской атаки, нидерландские спецслужбы считают, что они были сотрудниками ГРУ.
Также были названы имена высланных россиян - Алексей Сергеевич Моренец, Евгений Михайлович Серебряков, Олег Михайлович Сотников и Алексей Валерьевич Минин.
По данным голландских спецслужб, сотрудники российской разведки пытались украсть материалы расследования катастрофы Боинга MH17 на Донбассе.
Через несколько часов после пресс-конференции в Нидерландах состоялась пресс-конференция Минюста США. На ней сообщили о предъявлении обвинений семерым сотрудникам ГРУ РФ: Алексею Сергеевичу Моренцу, Евгению Михайловичу Серебрякову, Ивану Сергеевичу Ермакову, Артему Андреевичу Малышеву, Дмитрию Сергеевичу Бадину, Олегу Михайловичу Сотникову и Алексею Валерьевичу Минину. ФБР объявило их в розыск. В сообщении указано, что они считаются вооруженными и очень опасными.
Как видно из опубликованных имен и фото, четверо из них - те же сотрудники ГРУ РФ, которых Нидерланды выслали в апреле. Еще трое - Бадин, Малышев и Ермаков - были среди 12 сотрудников ГРУ, которых в июле США обвинили во вмешательстве в выборы президента.
Министр иностранных дел Стефф Блок пытается пролоббировать в ЕС новые карательные меры против РФ, которые должны распространиться на кибершпионов и хакеров.
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