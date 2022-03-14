Обстрел Яворивского полигона показывает готовность России испытать и наши красные линии — Минобороны Литвы
Оккупанты обстреляли Яворивский полигон (Фото:@BackAndAlive/via REUTERS)
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, комментируя нанесение российскими оккупантами ракетного удара по Яворивскому полигону, заявил, что во время войны в Украине Россия испытывает красные линии НАТО.
Об этом сообщает Delfi.
«Это показывает готовность России испытать и наши красные линии, докуда они доходят, до польско-украинской границы или дальше», — сказал он.
Утром 13 марта российские войска выпустили по Яворивскому полигону во Львовской области восемь ракет. В результате авиаудара погибли 35 военнослужащих, более 100 человек получили ранения.
13 марта — 18-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Киеве и окрестностях столицы.
Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны были под контролем Украины.
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