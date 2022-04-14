Чтобы противостоять российской угрозе. В Минобороны Эстонии попросили НАТО увеличить число войск Альянса в стране 14 апреля, 15:40 Цей матеріал також доступний українською Войска НАТО (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Генеральный секретарь Минобороны Эстонии Кусти Сальм призвал НАТО увеличить число военных в стране, чтобы предостеречь российского диктатора Владимира Путина от дальнейшего вторжения в Европу. Об этом сообщает Independent.

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Сальм призвал государства-члены НАТО удвоить численность войск в Эстонии, чтобы общее число солдат Альянса в стране увеличится примерно до 4 тысяч человек.

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«Я думаю, что это то, что необходимо сделать НАТО, чтобы противостоять угрозе, исходящей от России», — сказал он.

Сальм подчеркнул: страны-члены Альянса должны продемонстрировать России, что Кремлю «не стоит даже думать о вторжении в НАТО или нападении на НАТО».

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