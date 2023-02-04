В Минобороны Британии показали, как украинские бойцы осваивают управление Challenger 2

4 февраля, 15:46
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В Минобороны Британии показали, как украинские бойцы овладевают Challenger 2 (Фото:Минобороны Британии/Twitter)

В Минобороны Британии показали, как украинские бойцы овладевают Challenger 2 (Фото:Минобороны Британии/Twitter)

Минобороны Великобритании рассказало, что украинские танковые экипажи быстро учатся управлению танками Challenger 2.

Соответствующее сообщение опубликовано на Twitter-странице ведомства.

«На этой неделе танкисты ВСУ быстро освоили управление мощным Challenger 2. Великобритания предоставляет Украине танки Challenger 2, чтобы помочь ей защитить свою родину и вернуть себе территорию», — говорится в сообщении.

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29 января стало известно, что украинские танкисты прибыли на учебу в Великобританию.

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес 16 января подтвердил, что его страна передаст Украине 14 танков Challenger 2. Уоллес отметил, что его страна первой передаст ВСУ западные танки.

Ранее в Минобороны Британии говорили, что танки Challenger 2 прибудут в Украину в конце марта.

https://www.youtube.com/embed/mSpHiaRy9bM
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Великобритания Танки Военная помощь Война России против Украины Challenger 2

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