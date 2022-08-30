В Минобороны Британии оценили перспективы украинского наступления в районе Херсона

30 августа, 09:02
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В Минобороны Британии поделились мнением о ситуации на юге Украины (Фото:REUTERS/Stringer)

В Минобороны Британии поделились мнением о ситуации на юге Украины (Фото:REUTERS/Stringer)

В Министерстве обороны Великобритании рассказали о перспективах украинского наступления в Херсонской области.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что с утра 29 августа несколько бригад ВСУ усилили артиллерийский обстрел на передовых участках фронта на юге Украины.

Украинские дальнобойные высокоточные удары продолжают мешать российским оккупантам пополнять силы.

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«Пока невозможно подтвердить масштабы украинских достижений», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1564475870034681857

По данным британского Минобороны, с начала августа Россия предприняла значительные усилия для усиления своих сил на западном берегу Днепра в районе Херсона.

49-я общевойсковая армия Южного военного округа (ЮВО) была усилена компонентами 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО). Большинство подразделений вокруг Херсона, вероятно, не укомплектованы личным составом и зависят от хрупких линий снабжения по паромным и понтонным мостам через Днепр.

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«Эта интеграция подразделений ЮВО и ВВО свидетельствует о значительной реорганизации российских сил в Украине», — отметили в ведомстве.

https://www.youtube.com/embed/qw-4L_7G2og

В Минобороны Британии предполагают, что существует реалистичная возможность того, что российская армия шагнула к рационализации нескольких полунезависимых оперативных командований, способствовавших ее плохой работе в начале вторжения.

«Если Украине удастся провести продолжительные наступательные операции, сплоченность этой непроверенной структуры, вероятно, станет ключевым фактором устойчивости российской обороны на юге», — подчеркивается в сообщении.

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29 августа в Херсонской области защитники Украины перешли в наступление, заставив «полк ДНР» и десантников РФ бежать с позиций.

В оперативном командовании Юг заявили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Великобритания Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Херсонская область Наступление Война России против Украины

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