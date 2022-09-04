В Минобороны Британии назвали одну из главных проблем российских войск в Украине 4 сентября, 09:14 Оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Кроме боевой усталости и высоких потерь, одной из главных проблем российских солдат в Украине является то, что они не получают обещанных руководством денег.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

Отмечено, что доход российских оккупантов состоит из скромного основного оклада, дополненного разнообразной системой бонусов и надбавок. Однако у России возникли проблемы с выплатами обещанных средств.

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"Вероятно, это связано с неэффективной военной бюрократией, необычным правовым статусом "специальной военной операции" и откровенной коррупцией среди командиров", — добавили в разведке.

Также, по данным британцев, российское командование кроме задержек в выплате не обеспечивает солдат базовыми потребностями — формой, оружием и пайками. Это оказало значительное влияние на боевой дух россиян.



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