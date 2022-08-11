Путин делал ставку на август, но ему вряд ли удастся захватить Украину — Уоллес

11 августа, 19:33
Владимир Путин (Фото:REUTERS)

Владимир Путин (Фото:REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин делал ставку на то, что союзникам Украины в августе наскучит поддерживать ее. Но теперь ему вряд ли вообще удастся захватить страну.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает The Guardian.

По его словам, вторжение России в Украину начало терпеть неудачу, поскольку западные союзники обещают увеличить финансовую и военную поддержку Киева.

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«Им (россиянам, — ред.) пока не удалось и вряд ли когда-нибудь удастся оккупировать Украину. Их вторжение хромало и изменилось до такой степени, что они на самом деле сосредоточились только в частях юга и востока, очень-очень далеко от своей трехдневной так называемой «специальной операции», — отметил он.

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Уоллес подчеркнул, что «трехдневная операция» длится уже почти полгода и сопровождается значительными потерями.

«Президент Путин сделал ставку на то, что в августе, через несколько месяцев, нам всем наскучит конфликт, и международное сообщество разойдется в разные стороны. Что ж, сегодня доказывает обратного. Мы вышли с этой встречи (конференция в Копенгагене, — ред.) с еще большими обещаниями финансирования и военной помощи. И все это направлено на то, чтобы помочь Украине победить, помочь Украине отстоять свой суверенитет и действительно гарантировать, что амбиции президента Путина в Украине потерпят неудачу», — добавил британский министр.

11 августа на Конференции североевропейских союзников в Копенгагене договорились предоставить 1,5 млрд евро на военную помощь Украине.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Россия Владимир Путин Великобритания Российская агрессия Война России против Украины Бен Уоллес

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