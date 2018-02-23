В Минфине США заявили о подготовке новых санкций против России

Администрация президента США готовит новый пакет санкций против России, они будут введены уже через несколько недель, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

"Мы работаем над санкциями против России, я могу заверить вас в том, что этот процесс продолжается. Я вернусь сюда в течение ближайших нескольких недель, чтобы поговорить об этом", - заявил он во время выступления в Белом доме, передает Укринформ.

Глава американского Минфина допустил, что для формирования списка дополнительных санкций против России будет использована информация ФБР о вмешательстве России в президентские выборы в США.

"Мы тесно сотрудничаем с ФБР и имеем информацию, связанную с недавним иском, и, если необходимо, мы рассмотрим вопрос о наложении индивидуальных санкций на основании информации, которую они [ФБР] имеют", - сказал Мнучин.

Напомним, что Министерство юстиции США недавно выдвинуло обвинения 13 россиянам на основании расследования ФБР дела о вмешательстве России в выборы президента США.