В Минфине США рассказали о прогрессе над разработкой новых антироссийских санкций

Министр финансов Стивен Мнучин ожидает введение новых санкций в ближайшем времени

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что в течении следующих двух недель могут быть введены новые санкции против России.

Новые санкции станут частью Акта противодействия противникам США, передает Укринформ.

"Я надеюсь, что в течение следующих нескольких недель мы продвинемся вперед с санкциями против России, которые станут результатом Акта противодействия противникам Америки", - заявил Мнучин.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп полностью поддерживает решение правительства.

Напомним, 27 февраля глава Минфина США Стивен Мнучин сообщил, что новые антироссийские санкции будут введены в течение 30 дней.

Перед этим Минфин США предупредил о негативных последствиях от возможных санкций против РФ.