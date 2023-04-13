Черное море, как и Балтийское, должно стать морем НАТО — Дмитрий Кулеба 13 апреля, 12:20 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Черное море, как и Балтийское, должно стать морем НАТО, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Пора превратить Черное море в то, чем стало Балтийское море — море НАТО. Эта война доказала, что безопасность региона неделима. Угроза одному – угроза всем», – сказал Кулеба в четверг, 13 апреля на Первой Черноморской конференции по безопасности Международной Крымской платформы в Бухаресте.

Видео дня

По его словам, Украина призывает к демилитаризации Черного моря, чтобы все миролюбивые страны, уважающие международное право, могли снова использовать общее море для торговли и путешествий, жить свободно без страха российских военных кораблей.

Кулеба заявил, что Россия всегда готовилась к большой империалистической войне.



«Грузия, Украина, Сирия и снова Украина — Москва совершала одну жестокую атаку за другой. Многие на Западе решили поверить, что россияне имеют "собственную правду". Но единственная правда состоит в том, что Россия всегда готовилась к большой империалистической войне с конечной целью провести очередную "ялтинскую" конференцию, чтобы разделить Европу на сферы влияния», - сказал он.