Из-за пыток над Саакашвили: Украина выразила протест послу Грузии и отправила его в Тбилиси 4 июля, 13:30 Посольство Грузии в Киеве (Фото:Арменпресс.ам)

Послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили был выражен решительный протест в связи с ухудшением состояния заключенного в Грузии гражданина Украины Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Грузинскому дипломату отметили, что такое отношение к Михеилу Саакашвили является абсолютно неприемлемым, и добавили, что грузинские власти должны прекратить издевательства над гражданином Украины.

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Закарашвили было предложено вернуться в Тбилиси для проведения консультаций по поиску путей решения сложившейся ситуации.

Украинская сторона подчеркнула готовность безотлагательно обсудить вопрос перевозки Михеила Саакашвили в Украину для лечения и ухода.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия убивает Саакашвили руками грузинских властей, и поручил МИД вызвать посла Грузии и выразить ему протест.

Заключение Михеила Саакашвили — что известно

Михеил Саакашвили находится в заключении с момента тайного возвращения в Грузию перед местными выборами осенью 2021 года. В Грузии открыто несколько дел против Саакашвили, его приговорили к шести годам заключения.

В знак протеста политик несколько раз объявлял голодовку, настаивая, что его арестовали по политическим обвинениям. По заявлению адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, в результате голодовки и ненадлежащего обращения состояние здоровья политика крайне тяжелое, он нуждается в лечении за рубежом.

В ноябре 2022 года адвокат политика Шалва Хачапуридзе сказал, что у Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез. По мнению самого политика, его могли отравить российские агенты.

В феврале 2023 года Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили, и призвал отпустить его на лечение в Украину или в другую страну.

Европарламент принял резолюцию, в которой призвал отпустить Саакашвили на лечение за границу.



3 июля Саакашвили дистанционно присоединился к судебному заседанию и показал, насколько исхудал. Он впервые за несколько месяцев принял участие в судебном заседании. Политик находится в тбилисской клинике Вивамед.