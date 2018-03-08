В МИД Венгрии заявили о миссии ОБСЕ в Закарпатье как о свершившемся факте

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о направлении наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на сайт венгерского правительства.

Он также отметил, что в Будапеште поздравили такой шаг.

Об этом Сийярто заявил во время встречи в Будапеште с председателем Общества венгерской культуры Закарпатья (KMKSZ) Ласло Брензович.

"Беспокойство по поводу серии нападений на венгерское меньшинство растет. Мы ожидаем, что украинская власть гарантирует безопасность венгров в Закарпатье, и мы приветствуем расширение присутствия наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье", – отметил глава МИД Венгрии.

Министр также сообщил, что Венгрия и в дальнейшем будет поддерживать стремление Украины к европейской и евроатлантической интеграции при условии, если не будут введены в действие законы, ограничивающие права венгров.

Ранее сообщалось, что в МИД Венгрии призвали ОБСЕ направить постоянную миссию в Закарпатскую область из-за образовательной реформы, которая, по мнению МИД, ограничивает права венгерского меньшинства на изучение венгерского языка.